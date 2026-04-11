La legislatura del estado de Mississippi aprobó una ley que cambiará los requisitos de identificación en las licencias de conducir y podría derivar en la suspensión del documento para quienes no cumplan con la norma. La medida obliga a demostrar el sexo asignado al nacer como condición para mantener vigente la licencia, lo que impacta tanto a ciudadanos como a extranjeros. El proyecto, conocido como Senate Bill 2322, ya fue aprobado por ambas cámaras y queda a la espera de la firma del gobernador para entrar en vigor el 1 de julio. Además de modificar los criterios de identificación, la norma introduce controles más estrictos sobre la validez de licencias y habilita nuevas sanciones en operativos viales. La ley establece que todas las personas que soliciten o renueven su licencia deberán declarar y acreditar el sexo asignado al momento de su nacimiento. Si no pueden presentar la documentación correspondiente, el documento podrá ser considerado inválido, lo que en la práctica equivale a una suspensión para conducir legalmente. El alcance de la normativa incluye otros puntos clave que refuerzan los controles: La medida alcanza a todas las personas que necesiten tramitar o renovar una licencia de conducir en el estado, sin distinción de nacionalidad. Esto incluye tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes y extranjeros que utilicen este documento para circular de manera legal. En la práctica, quienes no puedan demostrar el sexo asignado al nacer o la documentación requerida podrían perder la validez de su licencia, quedar expuestos a sanciones económicas y enfrentar restricciones para conducir. Además, la aplicación de controles más estrictos podría derivar en mayores verificaciones durante operativos en la vía pública.