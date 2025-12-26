Fin de la licencia de conducir | Los mayores de 65 años ya no podrán renovarla a menos que completen este trámite en persona

Una nueva medida que ya ha entrado en vigor coloca a California en una ruta de castigo más severo frente al automovilismo ilegal y a los espectáculos callejeros motorizados.

Lo que anteriormente implicaba únicamente una pequeña multa, ahora representa una amenaza real de perder tanto la licencia como el vehículo por un periodo significativo.

Cambios en las licencias de conducir: todos deberán cumplir estas nuevas normativas

La Ley AB 3085, conocida como “Ley Gipson” en honor a su patrocinador, representa un cambio significativo en las normas de tránsito de California.

Firmada por el gobernador Gavin Newsom, esta normativa amplía las facultades de las autoridades para incautar vehículos, suspender licencias de conducir y aumentar sanciones para los conductores que participen en actividades peligrosas como carreras ilegales o exhibiciones de velocidad.

Ya es oficial | Retienen los vehículos y cancelan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que estén en esta lista. Fuente: Archivo.

Peligran los vehículos, licencias e historiales legales de los conductores que incurran en estas infracciones

Esta es la lista completa de todas las infracciones que pueden derivar en sanciones severas bajo esta nueva normativa en California:

Carreras callejeras : Participar en competencias de velocidad no autorizadas en calles o autopistas.

Exhibiciones de velocidad : Realizar maniobras peligrosas en la vía pública (giros, derrapes, “donuts”, bloqueos de calles).

Conducción temeraria : Conducir “con desprecio por la seguridad de personas o propiedad”

Conducción bajo la influencia (DUI) en contexto de exhibición: Si se participa en una carrera callejera bajo efectos del alcohol o drogas

Bloqueo intencional de vías públicas o autopistas : Todo aquel que bloquee intersecciones o autopistas para permitir carreras o exhibiciones.

Organización o promoción de eventos ilegales

Negarse a detenerse ante la autoridad

Reincidencia en cualquiera de los delitos menores

Sanciones para conductores en California: todo lo que necesitas saber

Todos aquellos que incurran en alguna de las infracciones mencionadas anteriormente pueden sufrir las siguientes consecuencias: