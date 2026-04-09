En el contexto de la temporada fiscal 2026, que ya comenzó el lunes 26 de enero y se extenderá hasta el miércoles 15 de abril, los contribuyentes tienen la responsabilidad de presentar sus declaraciones, saldar obligaciones pendientes y solicitar créditos a los que puedan calificar. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha emitido un aviso a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial, advirtiendo sobre las penalizaciones que se aplicarán si se intenta saldar obligaciones fiscales utilizando cuentas bancarias que no cuentan con fondos suficientes. Según lo indicado por la agencia federal, estas multas serán notificadas mediante un aviso personalizado y se basarán en los pagos que se intentaron realizar sin la disponibilidad de fondos necesarios. No obstante, bajo ciertas circunstancias, el IRS podría considerar que esta operación fue realizada de manera errónea y no aplicar la penalización a aquellos que puedan demostrarlo. Cuando se intente abonar sin fondos un impuesto menor a USD 1250, la multa será igual a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el pendiente es de USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse. “La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe”, señalan las autoridades. En estos casos, el banco rechaza y devuelve el cheque o el pago electrónico, calificando el monto como “impago”. Al momento en el que IRS aplica esta penalización, se envía un aviso al contribuyente notificando la decisión. Allí se informará sobre el plazo a pagar la penalización, que debe cumplirse de manera estricta para evitar que se acumulen intereses. IRS indica que la penalización se anula cuando se demuestra que el pago intentó ser efectuado de buena fe y que el contribuyente poseía los considerados "motivos razonables" para suponer que la cuenta utilizada para la transacción contaba con los fondos necesarios. Para solicitar a la agencia que se reconsidere la sanción, es necesario seguir los pasos que se detallan a continuación: