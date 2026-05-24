Para llevar a cabo viajes internacionales, es fundamental que todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados mantengan la validez de su pasaporte americano, ya que las autoridades advierten que numerosos países requieren una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación, ya que algunos deben ser actualizados desde cero debido a la edad en que fueron emitidos originalmente.

Estados Unidos establece limitaciones automáticas para la renovación del pasaporte conforme a la edad.

Conforme a lo indicado por las autoridades competentes, todos los pasaportes emitidos antes de los 16 años son inelegibles para el procedimiento de renovación. Por ello, cuando el documento de un menor caduque, será imperativo solicitar otro en forma presencial.

“ Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una vigencia de 5 años y no son susceptibles de renovación . Aun si el pasaporte de su hijo ha expirado o va a expirar en breve, debe gestionar un nuevo pasaporte de manera presencial ”, indica USA.gov.

El Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación.

Esta regulación es pertinente para menores de 16 años y jóvenes que cuenten con un pasaporte de menor vigente hasta los 20 años y 11 meses.

Guía completa para la obtención de un pasaporte estadounidense

Los pasaportes de adulto poseen una duración de hasta 10 años y, bajo circunstancias normales, son susceptibles de renovación. Para proceder con el trámite, es necesario emplear el formulario DS-11 . A continuación, se describen los pasos necesarios para su gestión:

Completar el formulario DS-11

Proporcionar evidencia de ciudadanía estadounidense en formato físico (certificado de nacimiento, por ejemplo)

Presentar una identificación con fotografía, como una licencia de conducir válida

Ofrecer fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación

Incluir una imagen de pasaporte junto con la solicitud

Abonar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte)