El pasaporte es uno de los documentos más valiosos a nivel global, ya que permite a los ciudadanos viajar al exterior y actúa como un medio de identificación en diversos trámites. Por lo tanto, es de suma importancia renovarlo a tiempo para evitar inconvenientes con aerolíneas y problemas de ingreso en otros países.

No obstante, no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de gestionar la renovación de manera directa. Existen requisitos de elegibilidad que, si no se satisfacen, obligan a los solicitantes a tramitar un nuevo pasaporte desde cero.

Quiénes están impedidos de renovar su pasaporte en Estados Unidos

En estos casos no es posible usar los formularios de renovación (DS-82) ni la modalidad en línea . El solicitante debe programar una cita en una agencia o centro autorizado y seguir los pasos de solicitar un pasaporte nuevo, lo que implica tiempos más largos de procesamiento y costos completos.

Quienes formen parte de este grupo deberán iniciar el trámite como si fuera la primera vez, presentándose en persona con el Formulario DS-11:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años.

Documentos con más de 15 años de antigüedad.

Pasaportes dañados, perdidos o robados.

Emisión bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.

En estos casos no es posible usar los formularios de renovación (DS-82) ni la modalidad en línea. Foto: Archivo.

Guía práctica para renovar tu pasaporte: requisitos y pasos a seguir

El trámite es más ágil y requiere menos documentación que una solicitud nueva; sin embargo, puede tardar entre 4 y 6 semanas en su versión rutinaria.

Quienes sí cumplen los requisitos pueden renovar el pasaporte por correo o, en ciertos casos, en línea a través del sitio web oficial del Departamento de Estado: MyTravelGov .

Renovación en línea

Ser mayor de 25 años y poseer un pasaporte de 10 años de validez. El documento debe estar vigente o haber vencido hace menos de 5 años. No aplicar si se viaja en menos de 6 semanas, si el pasaporte está dañado o si se requieren cambios de datos.

Renovación por correo (Formulario DS-82)

Completar el DS-82 e imprimirlo. Incluir el pasaporte anterior, la foto, la tarifa en USD y, si corresponde, el documento de cambio de nombre. Enviar todo por USPS a la dirección indicada.