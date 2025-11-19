En esta noticia
Mantener al día los pasaportes en Estados Unidos es esencial para garantizar la identidad, la seguridad y la movilidad internacional de cualquier ciudadano. Un pasaporte vencido, deteriorado o con información desactualizada puede generar demoras, restricciones de viaje e incluso la imposibilidad de abordar un vuelo o ingresar a determinados países.
Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los que postergaron este trámite
De acuerdo a las disposiciones oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya no se podrán renovar los pasaportes que tengan más de 15 años desde su fecha de emisión. De esta manera, todos los ciudadanos que olvidaron o postergaron el trámite de renovación en este periodo de tiempo se verán obligados a obtener un pasaporte nuevo desde cero.
El gobierno de Estados Unidos explicó que los pasaportes con más de 15 años de antigüedad presentan mayores riesgos en materia de verificación biométrica, autenticidad de datos y tecnología de seguridad, ya que fueron emitidos bajo estándares que hoy consideran obsoletos.
¿Qué deben hacer los ciudadanos y extranjeros con pasaportes emitidos hace más de 15 años?
Los ciudadanos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años no podrán utilizar la opción de renovación por correo ni el trámite simplificado. En su lugar, deberán:
- Solicitar un nuevo pasaporte como trámite inicial.
- Presentar toda la documentación requerida, incluyendo prueba de ciudadanía original (certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía).
- Asistir de forma presencial a un Centro de Aceptación o a una agencia oficial de pasaportes.
- Abonar el costo correspondiente, que es superior al de una renovación regular.