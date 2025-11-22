Un nuevo giro del Gobierno en Estados Unidos introdujo una regla que puede bloquear beneficios para miles de personas y familias. La medida forma parte de la reforma fiscal aprobada en julio y agrega un paso indispensable para acceder a ayudas vinculadas a la educación superior.

Aunque el impacto se verá en la próxima temporada de impuestos, quienes no cumplan con este requisito podrían perder créditos que reducen la carga económica de estudiar. La recomendación es revisar los documentos fiscales antes de presentar la declaración.

¿Cuál es el cambio del Gobierno que bloquea beneficios si falta un paso?

La reforma exige que, para solicitar créditos educativos como el Crédito de Oportunidad Americana (AOTC) y el Crédito de Aprendizaje Permanente (LLC), el estudiante debe incluir un número de Seguro Social (SSN) válido en la declaración fiscal. Si el dato falta o está incorrecto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) rechaza automáticamente el beneficio.

La obligación alcanza a estudiantes, cónyuges y dependientes reclamados en la declaración. Por eso, antes de enviar el formulario, es clave verificar que el SSN esté vigente y cargado correctamente para evitar rechazos o revisiones adicionales.

Créditos afectados

AOTC: hasta U$S 2.500 por estudiante.

LLC: hasta U$S 2.000 por declaración.

Con esta nueva modificación general, si el dato falta o está incorrecto, el IRS rechaza automáticamente el beneficio. Foto: Shutterstock.

¿Qué pasa si no se presenta el SSN y cómo evitar el bloqueo de beneficios?

Si el SSN no está informado, el IRS puede anular el crédito, frenar el reembolso e incluso iniciar una auditoría. En casos reiterados, se aplican intereses, sanciones y, para el AOTC, la suspensión del derecho a reclamarlo durante 2 a 10 años.

Para solicitar correctamente los créditos, el contribuyente debe presentar el Formulario 8863 y contar con el Formulario 1098-T, emitido por la institución educativa. Si no llega a tiempo, se puede pedir una copia o demostrar la inscripción mediante recibos y constancias oficiales.

Paso a paso para no perder beneficios