Estados Unidos posee una de las políticas de control de pasaportes más estrictas del mundo. Cada documento emitido pasa por un riguroso proceso de verificación de identidad, validación documental y revisión de antecedentes para garantizar que solo ciudadanos debidamente acreditados puedan obtenerlo.

Por ello, cualquier inconsistencia, alteración o información engañosa puede generar sanciones inmediatas, demoras prolongadas o incluso la revocación del pasaporte.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todos los que cometan este error

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocará de inmediato cualquier pasaporte emitido con información falsa o documentación fraudulenta. Además, advirtió que los titulares de estos pasaportes no solo perderán el documento, sino que también podrán enfrentar procesos penales federales, penas económicas y hasta posible encarcelamiento.

El pasaporte puede ser anulado y el caso trasladado a fiscales federales si se comprueba que fue obtenido mediante:

Identidad falsa

Certificados de nacimiento alterados

Información engañosa en la solicitud

Documentación fraudulenta

Estados Unidos revoca de inmediato los pasaportes e inicia procesos judiciales a todos los que lo hayan obtenido por fraude. Fuente: Archivo.

¿Qué ocurre con los pasaportes anulados?

La revocación de pasaportes por fraude implica para sus titulares lo siguiente:

Invalidez inmediata del documento.

Prohibición de viajar o de usar el pasaporte para cualquier trámite.

Investigación federal automática .

Posibles cargos penales, que pueden incluir multas significativas y penas de prisión según la gravedad del fraude.

En muchos casos, el gobierno también puede prohibir al solicitante volver a pedir otro pasaporte hasta que concluya el proceso judicial o incluso de forma permanente, dependiendo del nivel de falsificación.