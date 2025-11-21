El pasaporte estadounidense es un documento primordial para todos los ciudadanos que planeen realizar viajes fuera del país y para quienes lo utilizan como identificación válida, alineada con la Real ID, para los controles previos a los vuelos nacionales.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial que, en determinadas circunstancias, algunos ejemplares aún vigentes requieren ser devueltos a las autoridades para reemplazarse por nuevos y garantizar así su validez.

Estados Unidos indica que todas estas personas deben devolver sus pasaportes

Si bien los daños por desgaste natural, como las curvaturas en las puntas y las páginas de visa abanicadas, son comunes y no interfieren con la validez de un pasaporte estadounidense, existen ciertas averías que serán causa suficiente para la gestión de un nuevo documento. Estas son

Daños por agua (moho y manchas)

Rompeduras importantes

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas faltantes de visa

Perforaciones

En dichos casos es necesario devolver a un centro autorizado de pasaportes el documento dañado junto con una declaración firmada que explique por qué está percutido y todos los documentos necesarios para tramitar un ejemplar nuevo.

Los pasaportes dañados no califican para el trámite de renovación. Fuente: archivo.

Los documentos que hay que presentar para hacer este trámite

Para realizar el trámite de reemplazo, junto con el documento dañado es necesario

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en papel (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 165 para la libreta)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo informará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link