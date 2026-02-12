Las autoridades confirmaron que, en vuelos nacionales, los pasajeros podrán abordar incluso con el pasaporte estadounidense vencido, siempre que no haya superado un plazo determinado. La decisión se apoya en los criterios de identificación de la Ley Real ID, vigente a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025, y busca evitar cancelaciones o demoras innecesarias en los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó sus lineamientos oficiales y aclaró qué documentos siguen siendo válidos para pasar los controles de seguridad, incluyendo los márgenes de vencimiento aceptados y las nuevas alternativas digitales disponibles en ciertos aeropuertos. El pasaporte de Estados Unidos continúa siendo uno de los documentos de identificación más confiables del país. Según la TSA, puede utilizarse para viajes aéreos dentro del territorio estadounidense aun cuando esté vencido, siempre que no hayan pasado más de dos años desde su fecha de expiración. Esta excepción apunta a facilitar los traslados internos de personas que aún no pudieron renovar su documentación, evitando que pierdan vuelos por una cuestión administrativa. Sin embargo, la norma es clara: solo aplica a vuelos nacionales. Para viajes internacionales, el escenario cambia por completo. El pasaporte debe estar vigente, en buen estado y sin daños visibles, ya que un documento vencido no es aceptado para salir de Estados Unidos ni para ingresar a otro país. La Ley Real ID estableció estándares unificados para las identificaciones oficiales emitidas por los estados, con el objetivo de reforzar la seguridad aeroportuaria y reducir el fraude. Desde su entrada en vigor, las autoridades exigen documentos que cumplan con estos criterios para abordar vuelos comerciales y acceder a instalaciones federales. Las identificaciones compatibles con Real ID incorporan tecnologías de seguridad avanzadas, controles documentales más estrictos y procesos de verificación reforzados. Esto permite confirmar con mayor precisión la identidad de cada pasajero en los puntos de control. Además del pasaporte —vigente o vencido dentro del límite permitido— la TSA acepta una amplia gama de documentos oficiales para vuelos nacionales, lo que amplía las opciones para los viajeros y reduce el riesgo de quedar varados. Entre los documentos válidos para vuelos dentro de Estados Unidos se incluyen la licencia de conducir compatible con Real ID, la tarjeta de pasaporte, la Green Card, credenciales del Departamento de Defensa, identificaciones tribales reconocidas a nivel federal y pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros, entre otros. A esto se suman las identificaciones digitales, una tendencia en expansión. En aeropuertos seleccionados, la TSA permite el uso de sistemas como Apple ID, Clear ID y Google Pass ID, agilizando el proceso de control para quienes cuentan con estas herramientas. Para quienes no dispongan de ninguno de los documentos aceptados, existe un mecanismo alternativo denominado TSA ConfirmID, vigente desde febrero. Este sistema permite verificar la identidad mediante un procedimiento adicional, aunque implica el pago de una tarifa de 45 dólares y posibles demoras.