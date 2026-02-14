El pasaporte americano constituye un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que pretenden viajar al exterior, ya que se trata de una identificación internacional que las autoridades requerirán en los aeropuertos al viajar como estadounidense. En este contexto, las regulaciones federales establecen de manera precisa las circunstancias en las que las autoridades están facultadas para revocar el documento y hacerlo completamente inutilizable para cualquier propósito. Una de estas situaciones está directamente relacionada con la manera en que se realiza el trámite. De acuerdo con lo indicado en el título 22 del Code of Federal Regulations, el Departamento puede revocar el pasaporte cuando se determina que fue originalmente obtenido de manera ilegal, fraudulenta o errónea. Estas situaciones implican que el solicitante no atravesó de manera completa los protocolos necesarios para obtener el documento. La misma medida también puede tomarse cuando se determina que el pasaporte fue alterado, utilizado fraudulentamente o por cualquiera de las disposiciones detalladas en las secciones 22 CFR 51.60 o 51.61. Las regulaciones establecen que el Departamento de Estado tiene la facultad de rechazar la emisión del pasaporte cuando el solicitante no presenta de manera adecuada su Número del Seguro Social (SSN) al momento de llevar a cabo el trámite. Asimismo, se aplicará la misma medida en caso de que se utilice un SSN de forma fraudulenta o incorrecta intencionadamente con el objetivo de obtener dicho documento.