Bajo la normativa “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos” se estableció que toda persona no ciudadana que ingrese o abandone Estados Unidos tiene que atravesar un control biométrico de seguridad, independientemente de si viaja por aire, tierra o mar. Durante estas revisiones, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos utilizan cámaras especiales y sistemas avanzados para comprobar la identidad del visitante. Desde diciembre, la medida se implementa rutinariamente a nivel general, dado que se eliminaron las exenciones que antes quitaban la obligatoriedad de este protocolo a, por ejemplo, ciudadanos canadienses o funcionarios. Las autoridades indicaron que de esta forma se añade una capa de seguridad extra, facilitando la identificación de criminales, la detección de documentos falsificados, permanencias ilegales y otras irregularidades migratorias. El proceso, en la práctica, se efectúa a través de tres pasos clave Cuando el control se efectúa, la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica (OBIM) es la encargada de analizar los siguientes puntos y brindar los resultados finales Estas fotos se almacenarán por hasta 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT) como evidencia de que el protocolo fue llevado a cabo.