El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que planean viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitarán dentro de los controles protocolares para poder habilitar este tipo de traslados. En ese marco, se debe preservar su validez y resguardar sus condiciones de presentación, pues el documento tendrá que encontrarse en vigencia y en buen estado para considerarse aceptable. Quienes tengan que actualizar esta identificación internacional en 2026 deberán considerar que, en ciertos casos, por el momento en el que fueron tramitadas por primera vez o por el estado en el que se encuentran, no califican para el trámite de renovación sino que deben tramitarse completamente desde cero. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, no podrán renovar su pasaporte quienes En estos casos, su duración es tan sólo de 5 años y debe gestionarse nuevamente en persona cada vez que resulte necesario No sólo no califican para la renovación sino que, además, si fueron denunciados, tampoco podrán volver a utilizarse para viajar en caso de que se los recupere. Esto sólo aplica cuando el portador no dispone de los documentos adecuados para evidenciar el cambio legal. Los pasaportes sólo pueden ser renovados dentro de los 15 años después de su emisión original. Para gestionar el trámite desde cero, las instancias que deben cumplirse son las siguientes Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link