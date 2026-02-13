El pasaporte americano es un documento fundamental tanto para ciudadanos por nacimiento como para extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior como estadounidenses, pues las autoridades lo solicitan antes de habilitar este tipo de traslados. En ese marco, quienes deban gestionarlo por primera vez en los próximos días, pero no puedan acudir a un centro tradicional de tramitación en los horarios convencionales, tendrán la alternativa de iniciar el trámite en las ferias especiales de aceptación de pasaportes, que se llevarán a cabo en diversas locaciones del país. Según lo indica la lista oficial de locaciones para esta semana, quienes cumplan con los requisitos para gestionar esta identificación internacional podrán hacerlo por primera vez en las siguientes locaciones UC Irvine (Irvine, CA) Franklin Park Library (10311 Grand Ave, Franklin Park, IL) Casa De La Juventud (Calle San Jose #4, Gurabo, PR) TSC Recreation Center (39079 LBJ Blvd, Brownsville, TX) Mercer County Library – West Windsor Branch (333 N Post Rd, Princeton Junction, NJ) Edificio Mor3 (Parque Industrial Las Flores, Carr 3 KM 23.9, Río Grande, PR) Crawford County Circuit Clerk (Van Buren, AR) Hillsborough County Clerk – Downtown (Tampa, FL) Passaic County Clerk (Paterson, NJ) Passaic County Clerk – Wanaque Branch (Wanaque, NJ) Hartwick Fire Dept Co 2 (4877 State Hwy 28, Cooperstown, NY) Rochester Institute of Technology – RIT Global Office (1 Lomb Memorial Dr, Edificio 400, Sala 2075, Rochester, NY) La lista completa de locaciones donde se realizarán estas ferias en febrero puede consultarse clicando aquí. Para poder gestionar este documento por primera vez como adulto (+18 años), las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias Cuando la solicitud ya esté siendo procesada, un correo electrónico se lo informará oficialmente a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link