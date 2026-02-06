El gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión inesperada y tomó por sorpresa a todos. Se cambió la estrategia con la que se cuidaba al medioambiente, ya que mantener los ríos y arroyos libres de troncos, ramas y cualquier otro obstáculo, no daba los resultados deseados. Hace unas semanas se informó que varios helicópteros gubernamentales comenzarían una misión de relocalización de troncos en varios ríos a lo largo del país, especialmente en el estado de Washington. El objetivo es atender a una factor que antes ignoraban: la eco diversidad. Retirar los troncos y ramas que quedaban de los árboles que caían durante tormentas o desastres naturales resultó ser perjudicial para estos cuerpos de agua. Comenzaron a perder zonas profundas, refugios naturales y puntos de sombra, y como consecuencia directa de estos cambios, los ríos y arroyos comenzaron a ser más calientes y la biodiversidad, como las poblaciones de salmón, se redujo significativamente. Según los avances de la ciencia ecológica, para que uno de estos cuerpos de agua sea saludable necesita ser dinámico, con madera sumergida para que cumpla su rol: retener sedimentos, crear variaciones en la profundidad y propiciar hábitats para las especias acuáticas. En cuanto al uso de helicópteros, es la forma más eficaz de recolocar los troncos en zonas a las que resulta difícil acceder, además también se evita la apertura de caminos o el uso de maquinaria demasiado pesada. La relocalización se lleva a cabo teniendo en cuenta la pendiente, el flujo del agua y las necesidades de cada ecosistema.