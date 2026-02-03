El pasaporte americano es un documento esencial para la mayoría de los estadounidenses que desean realizar viajes internacionales, pues en general las autoridades lo solicitarán durante los controles migratorios propios de este tipo de traslados.

En ese sentido garantizar su validez es fundamental antes de viajar, dado que cuando esta identificación internacional se encuentre fuera de su fecha de validez no será considerada aceptable para viajar fuera de país.

No obstante, el Departamento de Estado indica que no todos los ejemplares son elegibles para la renovación, sino que, algunos por el momento en el que fueron tramitados, deberán gestionarse desde cero como si nunca hubieran sido solicitados.

Ningún pasaporte tramitado antes de este momento podrá ser renovado

Si bien en general los pasaportes americanos tienen una validez de 10 años, aquellos que se entregan a menores de 16 tan sólo son válidos durante 5 años y, una vez que pierden su vigencia, no podrán renovarse.

“Si su hijo es menor de 16 años, y su pasaporte está vencido o vencerá pronto, usted debe solicitar un pasaporte nuevo, en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaportes”, indican las autoridades.

En estos casos, cada vez que venza el documento debe gestionarse nuevamente desde cero, hasta que se solicite un pasaporte de adulto para mayores de 18 años. Estos documentos sí pueden renovarse.

Los pasaportes de menores de 16 años no pueden renovarse. (Foto: archivo).

Pasos que hay que seguir para gestionar un nuevo pasaporte en estos casos

Quienes soliciten su pasaporte de menor de 16 deben realizar el trámite en persona y cumplir con los siguientes pasos

Completar el formulario DS-11

Presentar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento en papel

Presentar una identificación con foto

Demostrar a las autoridades que el padre o tutor tiene conocimiento de que se está realizando el trámite

Proporcionar fotocopias de la evidencia de ciudadanía y la identificación con foto

Llevar una foto aceptable

Pagar las tarifas correspondientes