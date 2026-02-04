El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que deseen viajar al exterior, pues esta identificación internacional es solicitada protocolarmente por las autoridades durante los controles migratorios, donde se exige la presentación de uno válido y en buenas condiciones.

En ese marco, quienes deben renovarlo por vencimiento o actualizarlo por motivos de fuerza mayor, notarán características distintivas en el nuevo ejemplar que recibirán.

Según lo explica el Departamento de Estado, estos modelos de libreta pasaporte, conocidos como “pasaporte de nueva generación”, comenzaron a emitirse en 2021 y se mantienen hasta la actualidad con el fin de reforzar la seguridad de esta identificación.

Nuevo pasaporte estadounidense: cómo lucen los ejemplares actuales

El nuevo pasaporte presenta mejoras como

Página de datos en policarbonato para mejorar su duración

Grabado láser, por ejemplo, en la fotografía

Un código alfanumérico nuevo que atraviesa el documento

Un elemento de variación óptica para aumentar la dificultad de falsificaciones

Un diseño artístico actualizado

Así luce el nuevo pasaporte. Fuente: Travel State

¿Los pasaportes antiguos sirven para viajar igual?

Las autoridades especifican que siempre y cuando el pasaporte conserve su validez, puede utilizarse independientemente de sus características de seguridad.

“Como nuestros pasaportes antiguos son seguros y cumplen con los estándares internacionales, pueden usarse para viajes internacionales”, se indica.

¿Qué pasaportes no sirven para viajar internacionalmente?

Estados Unidos brinda a los viajeros la opción de tramitar la libreta pasaporte o la tarjeta pasaporte. Sin embargo, esta última opción sólo es válida para identificarse a nivel nacional y para ciertos cruces fronterizos, pero no será aceptada en ningún aeropuerto para volar de manera internacional.