En esta noticia

El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que deseen viajar al exterior, pues esta identificación internacional es solicitada protocolarmente por las autoridades durante los controles migratorios, donde se exige la presentación de uno válido y en buenas condiciones.

En ese marco, quienes deben renovarlo por vencimiento o actualizarlo por motivos de fuerza mayor, notarán características distintivas en el nuevo ejemplar que recibirán.

Según lo explica el Departamento de Estado, estos modelos de libreta pasaporte, conocidos como “pasaporte de nueva generación”, comenzaron a emitirse en 2021 y se mantienen hasta la actualidad con el fin de reforzar la seguridad de esta identificación.

Te puede interesar

Cambio definitivo de la visa americana: modificaron los criterios de elegibilidad y ahora será más complicado de obtener para estas personas

Te puede interesar

Un nuevo “muro blanco” que partirá el cielo en dos llegará este viernes acompañado de temperaturas extremas: cuáles son las zonas en alerta por heladas

Nuevo pasaporte estadounidense: cómo lucen los ejemplares actuales

El nuevo pasaporte presenta mejoras como

  • Página de datos en policarbonato para mejorar su duración
  • Grabado láser, por ejemplo, en la fotografía
  • Un código alfanumérico nuevo que atraviesa el documento
  • Un elemento de variación óptica para aumentar la dificultad de falsificaciones
  • Un diseño artístico actualizado
Así luce el nuevo pasaporte. Fuente: Travel State
Así luce el nuevo pasaporte. Fuente: Travel State

¿Los pasaportes antiguos sirven para viajar igual?

Las autoridades especifican que siempre y cuando el pasaporte conserve su validez, puede utilizarse independientemente de sus características de seguridad.

“Como nuestros pasaportes antiguos son seguros y cumplen con los estándares internacionales, pueden usarse para viajes internacionales”, se indica.

Documentos.No es el de Estados Unidos: este es el pasaporte más poderoso del mundo en el 2026 y no es rechazado por ningún país
Se confirma la peor noticia | Amazon se despide de Estados Unidos y cierra masivamente estas sucursales

¿Qué pasaportes no sirven para viajar internacionalmente?

Estados Unidos brinda a los viajeros la opción de tramitar la libreta pasaporte o la tarjeta pasaporte. Sin embargo, esta última opción sólo es válida para identificarse a nivel nacional y para ciertos cruces fronterizos, pero no será aceptada en ningún aeropuerto para volar de manera internacional.