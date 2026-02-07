La mayoría de los turistas que tengan planeado visitar Estados Unidos deben -a no ser que cuenten con una excepción- tramitar primero su visa americana. Si bien este documento no es garantía absoluta de que se habilitará el ingreso al país, sí es obligatoria para poder viajar al puerto de entrada de EE.UU. En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial a todos los viajeros sobre la importancia de preservar la integridad de las páginas de visa en el pasaporte, pues los daños severos podrían causar que este permiso se considere inválido, independientemente de su fecha de caducidad. De acuerdo con lo indicado, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencien daños severos, perderán automáticamente su validez. “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma. Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intenté remover este documento cuando un pasaporte en el que se encuentra venció para colocarlo en el nuevo ejemplar. Esta práctica está totalmente prohibida. La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual. La visa americana debe utilizarse únicamente para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla podrían poner en peligro su durabilidad. Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados también es esencial para preservar el documento y poder volver a utilizarlo, dado que si se exceden estos períodos la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus. En estos casos, ya no será válida para viajar.