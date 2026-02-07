Desde el pasado domingo 1 de febrero, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a cobrar una multa de 45 dólares por utilizar el proceso de verificación alternativo TSA ConfirmID a quienes desean volar dentro de Estados Unidos, pero no cuentan con una identificación válida. La normativa está directamente alineada con la ley Real ID, que exige desde mayo del año pasado a quienes planean abordar vuelos nacionales la presentación de un documento que cumpla con los estándares de seguridad fijados. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerido para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indican las autoridades. De tener que optar por este protocolo, será necesario pagar 45 dólares -recomendablemente antes de llegar al control de seguridad- para luego proporcionar Según lo indica el sitio web oficial del programa, los pasos para cumplir con este requerimiento son Una vez se haya concretado el pago, se recibirá un correo electrónico de confirmación que debe guardarse como comprobante para luego mostrarse a las autoridades en el control. Aquellas personas que no puedan constatar quiénes son mediante la entrega de documentación o a través de este nuevo control, no tendrán permitido abordar la aeronave. Además, se advierte que cualquier tipo de fraude u actividad delictiva que se relacione con el proceso puede ser procesada bajo sanciones federales.