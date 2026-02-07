Viajar hacia o desde Estados Unidos puede convertirse en una experiencia frustrante si el pasaporte no cumple con los estándares exigidos por las autoridades migratorias. En 2026, los controles en aeropuertos y fronteras terrestres se mantienen estrictos y permiten bloquear el ingreso o la salida del país cuando se detectan fallas en la documentación. La advertencia aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros, incluidos turistas, residentes permanentes y viajeros temporales. Agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado tienen la facultad legal de evaluar cada documento de viaje. Si el pasaporte no garantiza validez, seguridad e integridad, el pasajero puede quedar retenido o directamente impedido de viajar. Un error común es pensar que solo los pasaportes vencidos generan problemas. En la práctica, el estado físico del documento es igual de importante. Las autoridades estadounidenses consideran inválido cualquier pasaporte dañado o deteriorado, incluso si el daño parece menor. Entre los problemas más frecuentes que derivan en un rechazo se encuentran: Cualquiera de estas fallas puede generar dudas sobre la autenticidad del documento y activar una negativa inmediata de embarque o ingreso. Los casos se repiten especialmente en: Para los agentes migratorios, el criterio es claro: si el pasaporte no está en perfecto estado, no es válido para viajar. La recomendación oficial es directa: no intentes viajar con un pasaporte deteriorado. La única solución aceptada es solicitar un reemplazo antes de planificar cualquier salida o ingreso a Estados Unidos. Renovar el documento con tiempo puede evitar: