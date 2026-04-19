Una nueva disposición que ya ha sido implementada sitúa a California en una trayectoria de sanciones más rigurosas en relación con el automovilismo ilegal y los espectáculos motorizados en las vías públicas. Lo que anteriormente conllevaba únicamente una leve multa, ahora se traduce en un riesgo tangible de perder tanto la licencia como el vehículo durante un periodo considerable. La Ley AB 3085, conocida como “Ley Gipson” en honor a su patrocinador, representa un cambio significativo en las normas de tránsito de California. Esta normativa, firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2024 y con entrada en vigor parcial en 2025, amplía las facultades de las autoridades para incautar vehículos, suspender licencias de conducir y aumentar sanciones para los conductores que participen en actividades peligrosas como carreras ilegales o exhibiciones de velocidad. Esta medida responde al aumento significativo de eventos ilegales de automovilismo callejero que ponen en riesgo la seguridad vial, obstaculizan el tránsito y han provocado accidentes graves alrededor de California. Esta es la lista completa de todas las infracciones que pueden derivar en sanciones severas bajo esta nueva normativa en California: