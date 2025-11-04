El Gobierno confirmó la suspensión inmediata de la licencia de conducir de todas las personas que no cumplen con un requisito clave. La iniciativa forma parte de una reestructuración en la seguridad vial con el fin de reducir los siniestros vehiculares.

Esta credencial es de suma importancia en Estados Unidos, ya que no solo habilita a alguien a conducir, sino también que funciona como un documento de identidad.

Es oficial: suspenden la licencia de conducir permanente a todas estas personas

El Gobierno de los Estados Unidos implementó una gran cantidad de modificaciones en las leyes de tránsito y emisión de licencias de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la entidad gubernamental que se encarga de gestionar dichos trámites, establece una serie de condiciones para poder aprobar los respectivos exámenes.

Si bien se trata de un porcentaje bajo de conductores, todos los estadounidenses que pierden su visión, ya sea por un accidente u otros motivos, sufrirán la suspensión inmediata de su licencia de conducir.

Esto ocurre ya que las autoridades buscan priorizar la seguridad en las calles para los demás conductores. Cuando una persona pierde la visión no cuenta con una de las capacidades básicas para ser aprobada por DMV.

El requisito clave para que una licencia de conducir pueda ser revocada

En algunos estados, como California, Pennsylvania o Delaware, los médicos están legalmente obligados a notificar al DMV si un paciente desarrolla una enfermedad o discapacidad que afecte su capacidad para conducir, incluida la ceguera.

En otros, como Nueva York, Florida o Texas, el reporte médico es voluntario, y queda a criterio del profesional hacerlo si considera que el paciente representa un riesgo. En todos los casos, el DMV puede requerir evaluaciones médicas o de visión antes de renovar o mantener una licencia vigente.