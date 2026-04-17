El estado de California avanza con una nueva normativa que busca ampliar la oferta de viviendas en ciudades clave como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. La iniciativa, impulsada por autoridades estatales y legislativas, apunta a transformar espacios urbanos existentes en unidades habitacionales. La medida se enfoca en uno de los principales problemas del mercado inmobiliario en Estados Unidos, el alto costo de los alquileres. A través de cambios en la regulación, el Gobierno busca facilitar el acceso a viviendas mediante la reutilización de infraestructura ya construida. El Proyecto de Ley 2074 de la Asamblea permite transformar oficinas y locales comerciales vacíos en viviendas habitables, especialmente en zonas céntricas y cercanas al transporte público. Estas propiedades, muchas de ellas desocupadas desde la pandemia, representan una oportunidad para generar nuevas unidades sin necesidad de construir desde cero. La normativa apunta a ciudades con gran densidad poblacional, donde la demanda de vivienda es más alta. En estos lugares, el teletrabajo provocó un aumento significativo de oficinas vacías, lo que abrió la puerta a este tipo de reconversión urbana. Además, el proyecto busca agilizar los permisos y reducir los obstáculos administrativos para que los desarrolladores puedan avanzar más rápido con las obras, una de las principales trabas históricas en California. En algunos casos, las nuevas viviendas serán unidades más pequeñas o tipo microapartamentos, diseñadas para reducir costos y facilitar el acceso a sectores con menores ingresos. Si bien el proyecto de ley no brinda detalles específicos sobre el costo de estas propiedades o la renta de ellas. California mantiene una gran ambigüedad de valores en lo que respecta a la vivienda. Los alquileres por una habitación o inmuebles compartidos pueden partir desde los 1,300 dólares en adelante. Por lo que los interesados en este plan habitacional podrían comenzar a realizar cálculos sobre sus finanzas y los posibles costos. Actualmente, el mercado de alquileres en California presenta valores mucho más elevados: La medida responde a una combinación de factores estructurales. Por un lado, la falta de viviendas disponibles y el aumento sostenido de los precios. Por otro, la gran cantidad de oficinas vacías en centros urbanos. Tras la pandemia, muchas empresas adoptaron esquemas de trabajo remoto o híbrido, lo que dejó millones de metros cuadrados sin uso en edificios comerciales.