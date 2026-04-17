El mandatario explicó que los montos elevados estarían relacionados con cambios recientes en la política tributaria, ajustes salariales y nuevas deducciones. El reembolso no es automático y depende de la presentación de la declaración de impuestos sin errores y dentro de los plazos establecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país se dirige hacia el mayor ciclo de reembolsos fiscales de su historia, con devoluciones que podrían alcanzar hasta 20.000 u$s en 2026 para aquellos que completen correctamente su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a través de un trámite en línea. Entre los factores que influyen se destacan el crecimiento real de los salarios, deducciones ampliadas para jubilados y cambios impositivos sobre ciertos ingresos laborales. El monto final varía según la situación fiscal de cada persona. Trump y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, señalaron que algunos contribuyentes podrían recibir entre u$s 11.000 y 20.000 como resultado de retenciones altas y beneficios fiscales vigentes. El Presidente calificó el escenario como “la mayor temporada de reembolsos de todos los tiempos”. El IRS sugiere de manera enfática presentar la declaración de impuestos de forma electrónica, dado que este método no solo acelera el procesamiento, sino que también minimiza la posibilidad de errores. Para llevar a cabo este procedimiento, el contribuyente debe disponer de formularios fiscales tales como W-2, 1099 y recibos de gastos deducibles, en caso de que aplique. Es fundamental que los contribuyentes se preparen adecuadamente para la presentación de sus declaraciones, asegurándose de reunir toda la documentación necesaria. Esto incluye, entre otros, los mencionados formularios y cualquier otro documento que respalde las deducciones que se pretenden reclamar. 1- Definir el estado civil tributario. 2- Reunir ingresos y documentación fiscal. 3- Usar software aprobado por el IRS. 4- Elegir deducción estándar o detallada. 5- Enviar la declaración antes de la fecha límite. La presentación digital es fundamental para cobrar el reembolso más rápido, especialmente en un año en el que, según Trump, se anticipan devoluciones récord.