



Las autoridades del estado de Illinois pusieron en marcha un nuevo proyecto de ley que modifica el código vehicular para todos los mayores de 75 años que quieren renovar la licencia de conducir.

Esta iniciativa modifica los requisitos que deben cumplirse con el fin de ajustar las políticas del Departamento de Vehículos Motorizados.

Atención conductores: actualizan todos los requisitos para los mayores de 75 años

La renovación de la licencia de conducir es uno de los trámites más realizados en Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos meses muchos estados implementaron modificaciones con el fin de reforzar los procesos de seguridad.

Ahora, las autoridades de Illinois establecieron una modificación clave para todos los conductores mayores de 75 años y otros ciudadanos. Una de las más importantes es la nueva prueba de manejo que deberán completar quienes quieran aprobar la renovación.

Todas las modificaciones a continuación:

Adultos mayores de 70 años : Se eliminaría la obligación de realizar el examen práctico de manejo para la renovación. En su lugar, solo deberán aprobar un examen de vista y otro teórico.

Conductores de 75 a 78 años : Deberán continuar realizando la prueba práctica para la renovación de su licencia.

Personas de 79 años o más : Deberán acudir presencialmente para renovar su licencia.

Mayores de 87 años : Estarán obligados a presentar el examen práctico de manejo para demostrar que conservan las habilidades necesarias y que su conducción no representa un riesgo para terceros.

Titulares de licencias comerciales (CDL) mayores de 75 años: También deberán realizar el examen práctico en cada renovación, sin excepción.

¿Qué otras modificaciones habrá para obtener la licencia de conducir?

El proyecto de ley no solo introduce nuevas obligaciones en los exámenes prácticos de manejo, sino que también promueve La inclusión de preguntas actualizadas sobre las recientes normas de tránsito en los exámenes teóricos.

Este enfoque se centra especialmente en las normativas que afectan a ciclistas, con el propósito de alinear la legislación con las nuevas realidades urbanas y de movilidad.



