En el contexto de los vuelos nacionales en Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen que todos los pasajeros presenten una licencia de conducir, pasaporte u otro documento identificatorio válido según los criterios de seguridad establecidos por la ley Real ID, vigente a nivel federal en todo el país.

Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que existe una flexibilidad especial para ciertos viajeros. A través de su página oficial, el organismo detalló que algunos documentos vencidos todavía pueden utilizarse para pasar los controles de identidad en aeropuertos estadounidenses.

Pasaportes y licencias vencidas: qué dice la TSA al respecto

Es importante aclarar que esta medida aplica únicamente para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Para viajes internacionales, los pasajeros continúan obligados a presentar un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios exigidos por cada país.

De acuerdo con la TSA, actualmente se aceptan documentos de identidad vencidos hasta dos años después de la fecha de expiración . La regla incluye pasaportes, licencias de conducir y cualquier otra identificación que figure dentro de la lista oficial de documentos aprobados para abordar.

Lista de documentos válidos para viajar en Estados Unidos

Pasaporte de Estados Unidos.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Licencia de conducir compatible con Real ID.

Tarjeta de residente permanente.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Tarjeta de viajero confiable del DHS .

Identificación militar de Estados Unidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se puede consultar la lista oficial de documentos aceptables para la verificación de identidad de los viajeros, así como el período de vencimiento en el que aún son válidos para dicho proceso. Imagen: El Cronista.

Las autoridades aeroportuarias remarcan que los documentos deben encontrarse en condiciones que permitan verificar correctamente la identidad del pasajero durante el control de seguridad.

Qué significa que un documento cumpla con la Real ID

Los documentos compatibles con la ley Real ID cumplen con estándares federales de seguridad implementados para reforzar los controles de identidad en aeropuertos y edificios oficiales de Estados Unidos.

Entre las características principales de estas identificaciones se encuentran sistemas contra falsificación, validación documental y mecanismos especiales para prevenir fraudes o suplantaciones de identidad durante los procesos de verificación.