El Cronista | Shutterstock y EFE

Miles de personas inician cada año el proceso para obtener la visa americana sin revisar uno de los requisitos más importantes del trámite. Un simple detalle administrativo puede frenar toda la solicitud e incluso provocar el rechazo automático de la documentación presentada.

Todos deben tener este trámite al día con sus pasaportes para obtener una visa

Las autoridades migratorias de Estados Unidos remarcan que, al momento de tramitar una visa americana, el pasaporte del solicitante debe encontrarse vigente y en condiciones válidas para viajar. Antes de iniciar el trámite de visa, es fundamental verificar que el pasaporte:

No esté vencido

Tenga vigencia suficiente

Se encuentre en buen estado físico

Coincida con los datos cargados en la solicitud

Estados Unidos exige que los extranjeros tengan un pasaporte vigente y válido para tramitar la visa americana. (foto: archivo).

Rechazan automáticamente la visa americana de todos los que postergaron este trámite

Si el solicitante presenta un pasaporte inválido o vencido: