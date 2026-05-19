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Miles de personas inician cada año el proceso para obtener la visa americana sin revisar uno de los requisitos más importantes del trámite. Un simple detalle administrativo puede frenar toda la solicitud e incluso provocar el rechazo automático de la documentación presentada.
Todos deben tener este trámite al día con sus pasaportes para obtener una visa
Las autoridades migratorias de Estados Unidos remarcan que, al momento de tramitar una visa americana, el pasaporte del solicitante debe encontrarse vigente y en condiciones válidas para viajar. Antes de iniciar el trámite de visa, es fundamental verificar que el pasaporte:
- No esté vencido
- Tenga vigencia suficiente
- Se encuentre en buen estado físico
- Coincida con los datos cargados en la solicitud
Rechazan automáticamente la visa americana de todos los que postergaron este trámite
Si el solicitante presenta un pasaporte inválido o vencido:
- La entrevista puede demorarse
- El trámite puede quedar suspendido
- La visa podría ser rechazada o no emitida