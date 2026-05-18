La preservación de la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que tienen la intención de viajar al extranjero. Las autoridades advierten que muchas naciones exigirán que esta identificación internacional mantenga una validez de al menos 6 meses en el futuro. En este sentido, el Departamento de Estado de EE.UU. puntualiza que no todos los ejemplares son elegibles para el trámite de renovación, ya que ciertos pasaportes deben solicitarse desde cero debido a la antigüedad con la que fueron inicialmente gestionados. Según lo indicado por las autoridades, todos los pasaportes tramitados antes de los 16 años son considerados inelegibles para la renovación. En consecuencia, cuando el documento de un niño caduque, será imperativo solicitar otro completamente nuevo de manera presencial. “Los pasaportes de los niños menores de 16 años cuentan con una validez de 5 años y no son susceptibles de renovación. Adicionalmente, si el pasaporte de su hijo ha vencido o se encuentra próximo a hacerlo, es necesario solicitar un pasaporte nuevo en persona“, indica USA.gov. Esta normativa se aplica, por tanto, a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses que posean un pasaporte de menor aún vigente. En circunstancias de esta naturaleza, es fundamental proceder con el trámite mediante la entrega del formulario DS-11. Los pasaportes destinados a adultos poseen una validez de hasta 10 años y, en términos normales, son susceptibles de renovación. Los pasos necesarios para su gestión son los que se exponen a continuación: