El 12 de agosto de 2026, la Luna tapará completamente el Sol y convertirá el día en noche en varias regiones de Europa. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que el eclipse total cruzará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España y Portugal. La totalidad durará hasta 2 minutos y 18 segundos en su punto máximo.

Será el primero visible desde Europa continental desde el 11 de agosto de 1999 , cuando el fenómeno cruzó Francia, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria. Unos 15 millones de personas viven dentro de la franja de totalidad.

¿Dónde se verá el eclipse solar total de 2026?

La franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia y la península ibérica de oeste a este, pasando por A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Reikiavik estará dentro de la banda. Madrid y Barcelona quedarán fuera y solo verán un eclipse parcial.

En Estados Unidos, el fenómeno será visible únicamente como parcial en varios estados del noreste y el medio oeste.

Ciudades españolas dentro de la franja de totalidad

A Coruña – 76 segundos (Sol a 12° sobre el horizonte)

Oviedo – 1 min 48 s (mayor duración entre capitales)

Bilbao, Burgos, Santander – franja central

Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca – tramo final

La totalidad durará hasta 2 minutos y 18 segundos en su punto máximo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta este eclipse solar y qué hay que saber antes de verlo?

El eclipse ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo en el horizonte, por lo que será clave elegir puntos de observación despejados hacia el oeste, sin edificios ni montañas que obstruyan la vista. La Red Española de Astronomía ya coordina con municipios locales para gestionar la llegada masiva de visitantes.

Es obligatorio usar gafas con certificación ISO 12312-2. Los filtros caseros —CDs, negativos o lentes de sol— no protegen adecuadamente. Tras este eclipse, el siguiente total visible será el 2 de agosto de 2027. El próximo no llegará hasta 2053.