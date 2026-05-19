El gobierno de Estados Unidos lanzará este verano una edición limitada del pasaporte nacional con la fotografía del presidente Donald Trump en su interior. El Departamento de Estado confirmó que los nuevos documentos son completamente válidos para viajar al exterior y funcionarán como identificación oficial, con las mismas características de seguridad que los pasaportes vigentes.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, precisó que los pasaportes forman parte de las celebraciones “America250”, en conmemoración del 250° aniversario de la independencia del país. La emisión comenzará antes del 4 de julio y estará disponible de forma exclusiva en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C.

¿Qué tiene el nuevo pasaporte de Estados Unidos con la imagen de Trump?

El nuevo diseño incorpora la fotografía del presidente en la página interior, superpuesta sobre el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. La firma de Trump aparece impresa en dorado, y la tapa exterior invierte el diseño clásico: “United States of America” figura en la parte superior y “Passport” en la inferior, ambos en dorado.

Otra página incluye la famosa pintura de los Padres Fundadores firmando ese mismo documento histórico. El pasaporte America250 sería el primero en la historia del país en mostrar la imagen de un presidente en ejercicio, una decisión sin precedentes para un documento de identidad federal.

La emisión comenzará antes del 4 de julio y estará disponible de forma exclusiva en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C. Departamento de Estado

¿Cómo conseguir el nuevo pasaporte y quiénes lo recibirán?

La disponibilidad es estrictamente limitada: entre 25.000 y 30.000 ejemplares estarán disponibles únicamente en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C., a partir de finales de junio. Quienes no tramiten su pasaporte en esa sede y en ese período recibirán el modelo estándar sin modificaciones.

El pasaporte conmemorativo no tiene costo adicional para los solicitantes aprobados y quien lo obtenga deberá usarlo como su documento de viaje oficial. Quienes prefieran evitarlo pueden tramitar su pasaporte de forma online o en cualquier otra sede, donde se seguirá emitiendo el diseño tradicional.

Claves para entender la emisión: