Se despiden la visa y el pasaporte en Sudamérica: EE.UU autoriza la entrada al país a los migrantes que posean este documento.

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El Gobierno de los Estados Unidos, a pesar de haber implementado un endurecimiento de los controles fronterizos, continúa ofreciendo un permiso especial. Este permiso está dirigido a ciertos ciudadanos extranjeros que buscan ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que sus visitas sean breves.

Las personas que reúnan las condiciones necesarias para el Visa Waiver Program (VWP) están facultadas para entrar sin visa, siempre que utilicen la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: es importante destacar que la ESTA constituye un requisito que demanda un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP.

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La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que participan en el VWP para ingresar a Estados Unidos por vía aérea, marítima o terrestre (sí, esto incluye la frontera terrestre desde 2022).

La ESTA permite estancias de hasta 90 días con fines turísticos, comerciales o de tránsito. No obstante, la autorización proporcionada por la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Gobierno de EE. UU. endurece controles fronterizos y requisitos para viajeros con ESTA. (Representación creada con IA) ChatGPT

Quiénes califican para la ESTA

Es únicamente posible para los ciudadanos de aquellos países que están integrados en el VWP, que cumplan con los siguientes requisitos:

Dispongan de un pasaporte electrónico válido .

. Viajen con fines de turismo, negocios o tránsito por un período que no sobrepase los 90 días.

por un período que no sobrepase los 90 días. Consigan la aprobación en línea antes de iniciar el viaje.

antes de iniciar el viaje. En caso de que su país no forme parte del VWP, no podrán utilizar ESTA: deberán tramitar la visa B1/B2 o la correspondiente.

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Desde 2022, se requiere la ESTA para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y generalmente tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte). También admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que facilita el viaje sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas breves por turismo, negocios o tránsito. Esta autorización es un permiso anticipado que se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; no obstante, el ingreso definitivo siempre es decidido por CBP al momento de llegar al punto de entrada.

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