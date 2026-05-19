Una envoltura reutilizable hecha a base de cera de abeja lleva casi dos décadas reemplazando silenciosamente al papel film y al papel aluminio en las cocinas del mundo. Creada en 2008 por la nutricionista canadiense Toni Desrosiers, ya está presente en más de 1.500 tiendas en 40 países. La tendencia se expande hoy a millones de hogares que buscan reducir el desperdicio de alimentos.

El producto funciona como la cáscara natural de frutas y verduras: deja respirar los alimentos en lugar de encerrarlos herméticamente. El hogar promedio en Estados Unidos descarta el 40% de sus alimentos frescos; la EPA estima que los estadounidenses generan cerca de 9 mil millones de libras de plástico film y envolturas por año.

¿Qué es esta tendencia que reemplaza al papel aluminio en la cocina?

Se trata de una lámina flexible que se moldea con el calor de las manos alrededor de frutas, verduras, quesos, pan o cuencos. Está fabricada con cera de abeja, resina de árbol y aceite de jojoba infundidos en tela de cáñamo y algodón orgánico y dura más de un año con uso regular.

Pruebas del medio especializado America’s Test Kitchen confirmaron que crea sellos firmes que conservan los alimentos casi tan bien como el film plástico , sin dejar residuos excesivos en manos ni recipientes.

Viene en tres tamaños —pequeño (18 x 18 cm), mediano (25 x 25 cm) y grande (33 x 33 cm)— y al terminar su vida útil es compostable.

¿Qué alimentos conserva y por cuánto tiempo?

Aguacate cortado: hasta 4 o 5 días sin oxidarse

Medio limón: hasta 14 días con frescura intacta

Quesos: semanas sin endurecerse ni absorber olores

Lechuga y vegetales de hoja: hasta dos semanas crujientes

Pan: conserva textura sin generar humedad excesiva

Está fabricada con cera de abeja, resina de árbol y aceite de jojoba infundidos en tela de cáñamo y algodón orgánico y dura más de un año con uso regular. Freepik

¿Cómo se usa y cuánto cuesta este reemplazo del papel aluminio?

El uso es directo: se envuelve el alimento y se presiona con las manos unos segundos para activar la adherencia por calor. Se lava con agua fría y jabón neutro sin alcohol; no es apto para lavavajillas, microondas ni calor directo.

El pack de tres láminas cuesta alrededor de u$s 6 por unidad, una inversión que se amortiza rápidamente frente al gasto recurrente en plástico o papel aluminio. Está disponible en tiendas de productos naturales, cadenas seleccionadas y en internet, con envío gratuito a Estados Unidos y Canadá.