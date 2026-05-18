El pasaporte vigente y en buen estado es un requisito indispensable no solo para pasar los controles fronterizos, sino también para abordar vuelos internacionales y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad del país. El pasaporte es el documento esencial que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar, permanecer y viajar dentro de Estados Unidos de forma legal. Más que una simple identificación, actúa como la llave oficial que valida la nacionalidad del portador y respalda su condición migratoria ante las autoridades. Las autoridades migratorias de Estados Unidos y de otros países pueden rechazar un pasaporte dañado, incluso si aún no ha vencido, ya que se considera un riesgo de fraude o manipulación. A continuación, se presentan las directrices generales: Para evitar posibles contratiempos, las autoridades migratorias sugieren cumplir con las siguientes recomendaciones relacionadas con los pasaportes antes de abordar vuelos: