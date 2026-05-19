El Gobierno de los Estados Unidos investiga casos de fraude mediante visas y pasaportes a través del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS). Para las autoridades, el pasaporte es considerado “documento de identidad más valioso del mundo“ y cualquier tipo de engaño o burla a los agentes migratorios derivará en grandes consecuencias.

Si bien los controles migratorios en aeropuertos y fronteras siempre fueron muy estrictos, se endurecieron durante los últimos años con el fin de reducir los casos vinculados a la adulteración de documentos, identidades y otros crímenes.

Estados Unidos investiga casos de fraude en visas y pasaportes

El fraude migratorio es considerado un delito muy grave en Estados Unidos, no solo por aquellos extranjeros que buscaron ingresar al país tras ser rechazados para una visa, sino por los extranjeros que trafican inmigrantes indocumentados.

Los agentes migratorios y oficiales fronterizos realizan múltiples verificaciones para comprobar la autenticidad del pasaporte presentado por cada viajero. Entre ellas se encuentran controles biométricos, revisión de datos personales, análisis de fotografías y validación electrónica de los chips incorporados en muchos documentos modernos.

El Gobierno de los Estados Unidos investiga casos de fraude con visas y pasaportes. Fuente: Shutterstock.

Ocultar la identidad, entrar ilegalmente o evitar la deportación de Estados Unidos, cometer delitos financieros y facilitar otras actividades delictivas, como narcotráfico, son las investigaciones más reiteradas por el Servicio de Seguridad Diplomática.

Tipos de fraude comunes con el pasaporte

Utilizar la identidad de una persona fallecida para solicitar un pasaporte

Utilizar documentos de respaldo falsos, como certificados de nacimiento falsos, al solicitar un pasaporte o una visa .

Utilizar pasaportes robados o alterados; y

Eludir el requisito de la firma de ambos padres para que los niños obtengan un pasaporte.

¿Cuáles son los tipos de fraude más comunes con la visa?

La visa es uno de los documentos más solicitados por extranjeros. El Gobierno tiene a disposición dos tipos de visado. Por un lado, la visa de inmigrante para personas que tienen la intención de vivir permanentemente, mientras que, por el otro, la visa de no inmigrante para personas que desean visitar los Estados Unidos temporalmente.

Tipos comunes de fraude de visa

Presentar documentos falsos para solicitar una visa;

Ocultar hechos que descalificarían a una persona para obtener una visa, como por ejemplo sus antecedentes penales.

Venta, tráfico o transferencia de visas que, de otro modo, serían auténticas .

Tergiversar los motivos para solicitar una visa; y

Falsificación, creación de documentos falsificados o alteración de una visa.

Las autoridades federales invitan a todos los pasajeros que sospechen sobre casos de fraude a informar a la Seguridad Diplomática a través de la sección de Denuncias de Delitos del DSS o póngase en contacto con la oficina regional del DSS más cercana.

Cuáles son las consecuencias de cometer fraude migratorio

Entre las principales consecuencias que advierten las autoridades estadounidenses se encuentran: