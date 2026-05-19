Un equipo de arqueólogos descubrió un antiguo asentamiento celta lleno de objetos valiosos, entre ellos monedas de oro y plata, joyas, fragmento de cerámica y piezas de ámbar.

El hallazgo ocurrió en la región de Bohemia, en la actual República Checa, durante excavaciones realizadas en el trazado de una autopista que se construirá en la zona.

El sitio arqueológico fue identificado cerca de la ciudad de Hradec Králové y, según los investigadores, se trata de uno de los descubrimientos más importantes registrados en el país en los últimos años por la cantidad y la diversidad de objetos encontrados.

Los trabajos fueron realizados por especialistas del Museo de Bohemia Oriental, la Universidad de Hradec Králové y la empresa de investigación arqueológica Archaia Praha.

Un tesoro celta que se mantuvo oculto durante siglos

Los investigadores determinaron que el asentamiento fue establecido alrededor del siglo IV antes de Cristo y que alcanzó su mayor momento de actividad durante el siglo II a.C.

El lugar abarca aproximadamente 62 acres y está asociado con el Período de La Tene, una etapa de la Edad de Hierro tardía vinculada históricamente con los pueblos celtas.

Desenterraron tesoros de oro que pertenecieron a un asentamiento celta. UHK

Qué se encontró durante las instalaciones

Cimientos de viviendas

Instalaciones de producción

Posibles santuarios

Fragmentos de cerámica

Joyas y adornos

Monedas de oro y plata

Objetos de ámbar

Broches y componentes metálicos de cinturones

Cuentas de vidrio y brazaletes

Historia detrás de este descubrimiento: qué dicen los expertos

Los especialistas creen que el asentamiento funcionaba como un centro regional de comercio y producción ya que el lugar no estaba fortificado contra ataques, lo que solía ocurrir en objetos enviados a otras regiones a través de rutas comerciales.

Entre los materiales hallados también hay fragmentos de ámbar, elemento sumamente valuado en la antigüedad para fabricar joyas.

Uno de los mayores hallazgos arqueológicos del país

De acuerdo con los investigadores, el sitio contiene decenas de miles de artefactos y constituye una de las mayores colecciones de objetos arqueológicos descubiertos en República Checa.

La cantidad de hallazgos se explica, en parte, porque el asentamiento no fue alterado por actividades agrícolas o cazadores de tesoros, lo que permitió conservar gran parte de los objetos originales.