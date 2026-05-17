El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial sobre las consecuencias que puede tener para un pasaporte estadounidense actual o futuro el adeudar una obligación tributaria calificada como “gravemente morosa”. Bajo las regulaciones vigentes, cuando este tipo de pendientes aún no se hayan resuelto, IRS debe notificar al Departamento de Estado y, frente a esta situación, el organismo no emitirá nuevos ejemplares e incluso puede revocar el documento si actualmente está vigente. Según lo especifica la información oficial, se considera que una deuda tributaria gravemente morosa tiene lugar y debe reportarse al Departamento de Estado cuando supera los siguientes montos, dependiendo de cada año tributario En estas deudas no sólo abarcan impuestos personales sino también multas por recuperación de fondos, impuestos de negocios y otras multas civiles. Quienes soliciten un pasaporte o intenten renovarlo en mayo con una deuda certificada como gravemente morosa, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que su solicitud se mantendrá abierta durante 90 días, aunque el trámite no se procesará hasta que efectivamente se resuelva el pendiente. “Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada por el Departamento de Estado", afirma IRS.