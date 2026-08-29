Al emprender un vuelo nacional en los Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen que todos los pasajeros exhiban una licencia de conducir, documento identificatorio o pasaporte, así como cualquier otra credencial personal que se considere válida según los estándares de seguridad establecidos por la ley Real ID, vigente a nivel federal desde mayo del año anterior.

En el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se encuentra disponible la lista oficial de documentos aceptables para la verificación de la identidad de los pasajeros, así como el período de vencimiento durante el cual son válidos para tal fin.

Documentos de identidad: ¿Qué plazos de validez son admitidos por las autoridades?

De acuerdo a lo estipulado por la TSA, se admite la presentación de pasaportes, licencias de conducir y cualquier documento aceptable que aparezca en la lista oficial, con un vencimiento máximo que no exceda dos años.

Es crucial destacar que la flexibilidad en cuanto al vencimiento de los documentos identificatorios, como el pasaporte, es aplicable únicamente a los vuelos nacionales.

En casos donde se realice un viaje al extranjero, es fundamental presentar un pasaporte estadounidense completamente vigente, el cual, en la mayoría de las ocasiones, debe poseer una validez futura de hasta 6 meses.

Al emprender un vuelo nacional en los Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen que todos los pasajeros exhiban una licencia de conducir, documento identificatorio o pasaporte.

Documentación requerida para el embarque en el vuelo

Los documentos que se enumeran a continuación cuentan con aval de la Real ID y pueden ser presentados en su estado vigente o con el vencimiento previamente mencionado:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Asimismo, se aceptan identificaciones digitales, tales como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

Consecuencias de la falta de estos documentos esenciales

Desde el 1 de febrero, aquellos que no posean una identificación válida para abordar deben abonar 45 dólares como penalización por optar por un método alternativo de verificación de identidad, conocido como TSA ConfirmID .

Este cambio en las políticas de seguridad tiene como objetivo asegurar un proceso más eficaz y seguro para todos los pasajeros.