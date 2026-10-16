El hidratante a utilizar dependerá del tipo de piel.

El uso de crema hidratante puede marcar la diferencia para las personas que tienen piel seca y más aún si se aplica siguiendo el consejo experto.

Jason A Clarck, dermatólogo certificado en Atlanta explica en un artículo de la American Academy of Dermatology Association que el mejor momento para utilizar este producto si se sufre de piel seca es después de la ducha.

Cómo aprovechar al máximo los beneficios de la crema hidratante

El experto indica: “Aplica hidratante en la piel justo después de salir de la ducha para evitar la pérdida de agua”. La explicación es que cuando la piel está húmeda, tanto cremas como pomadas más espesas pueden esparcirse mejor.

Además, se detalla que el producto se aprovecha más eficientemente porque puede retener el agua de la piel y evitar que se evapore.

El consejo experto es colocar la crema hidratante después de la ducha. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hidratante elegir según el tipo de piel

Si bien dentro del mundo de hidratantes existen cremas, pomadas, geles y lociones, el especialista enfatiza en que para elegir estos productos es necesario conocer muy bien el tipo de piel de cada uno.

El consejo es el siguiente:

Para pieles normales, la loción suele ser la mejor opción. No obstante, con el paso de los años mutar hacia la crema es lo recomendable.

En el caso de quienes tengan piel seca, la alternativa recomendada es evitar las fórmulas ligeras y optar por cremas y pomadas más espesas.

Por el contrario, quienes tengan piel grasa no deben aplicar hidratantes en exceso dado que fomentan la obstrucción de los poros y la consecuente aparición de acné. En estos casos la mejor opción es el gel, según el especialista.