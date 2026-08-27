Conoce las fechas y las sedes en las que los mexicanos dentro de Estados Unidos podrán realizar trámites en el Consulado sobre Ruedas.

El Consulado de México en San Bernardino confirmó nuevas jornadas del Consulado sobre Ruedas para septiembre. La iniciativa busca acercar servicios consulares a ciudadanos mexicanos que viven en los condados de San Bernardino y Riverside, en California.

El calendario contempla visitas a Hemet, Wildomar, Moreno Valley, Coachella y Perris. La atención será únicamente con cita previa y los turnos se habilitarán de manera escalonada durante el mes , por lo que quienes quieran realizar el trámite deberán verificar la fecha correspondiente a cada ciudad.

México confirmó nuevos turnos para tramitar el pasaporte en Estados Unidos: ¿Qué fechas estarán habilitadas?

De acuerdo con el calendario oficial del Consulado de México en San Bernardino, las jornadas previstas para septiembre son:

Hemet : del 1 al 4 de septiembre , en Our Lady of the Valley Church, 780 S State St. Las citas se habilitan desde el jueves 27 de agosto.

Wildomar : del 8 al 12 de septiembre , en St. Frances of Rome Catholic Church, 21591 Lemon St. Los turnos estarán disponibles desde el jueves 3 de septiembre.

Moreno Valley : martes 15, jueves 17 y viernes 18 de septiembre , en Cottonwood Golf Center, 13671 Frederick St. Las citas se abren el jueves 10 de septiembre.

Coachella : del 22 al 26 de septiembre, en Coachella Branch Library, 1500 6th St. Los turnos estarán disponibles desde el jueves 17 de septiembre.

Perris: del 29 de septiembre al 3 de octubre , en Val Verde Unified School District, 975 Morgan St. Las citas se habilitan desde el jueves 24 de septiembre.

En todas estas jornadas el horario informado es de 9 a.m. a 2:30 p.m.

El Consulado advierte además que solo se permitirá el ingreso de personas que cuenten con una cita previa y solicita acudir sin acompañantes. Shutterstock

¿Cómo solicito una cita para renovar el pasaporte?

Las citas para tramitar o renovar el pasaporte pueden solicitarse gratuitamente a través del sistema Mi Consulado. Hay tres alternativas:

Por WhatsApp, enviando un mensaje al +1 (424) 309-0009.

Por teléfono, llamando al mismo número.

Por internet, mediante el portal oficial citas.sre.gob.mx.

¿Qué otros trámites podrán realizarse durante estas jornadas?

Además del pasaporte, se permitirá gestionar otros documentos para ciudadanos mexicanos, entre ellos la matrícula consular y la credencial para votar del INE. Para estos trámites también se requiere gestionar una cita.

Asimismo, el Consulado informa que es posible obtener copias certificadas de actas de nacimiento durante los Consulados sobre Ruedas y determinadas jornadas extraordinarias. Para la expedición de estas actas no se requiere cita previa. Antes de acudir, se recomienda verificar los requisitos específicos del trámite.

En las jornadas del Consulado sobre Ruedas de San Bernardino los pagos se realizan únicamente en efectivo.