Cuando aparece moho en los alimentos, muchos no saben si aún se puede salvar o si debe ser desechado. Conoce qué dice el USDA.

El moho puede aparecer en casi cualquier superficie, como paredes, pisos, telas e incluso alimentos. Cuando esto sucede, es normal que surja la duda de si es posible salvar el resto de la comida al cortar la parte visiblemente afectada.

El moho puede provocar reacciones alérgicas y problemas respiratorios. Además, algunos tipos de moho pueden producir, bajo determinadas condiciones, micotoxinas, es decir, sustancias tóxicas que pueden causar enfermedades.

¿Qué es el moho y por qué aparece en los alimentos?

El moho es un tipo de hongo microscópico que crece sobre materia de origen vegetal o animal. Se reproduce mediante esporas que pueden transportarse por el aire, el agua o los insectos y depositarse sobre distintos alimentos.

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), su crecimiento se ve favorecido por los ambientes cálidos y húmedos, aunque algunas especies pueden desarrollarse a temperaturas de refrigeración.

El moho suele identificarse por manchas blancas, verdes, grises o negras, que en ocasiones presentan una textura similar al algodón. Sin embargo, la parte visible representa solo una porción del hongo, ya que sus filamentos pueden extenderse hacia el interior del alimento.

¿Por qué no es seguro cortar una parte y consumir la que parece no haber sido afectada?

El USDA advierte que retirar únicamente la parte visible del moho no garantiza que el resto del alimento sea seguro para consumir.

Esto se debe a que los hongos desarrollan filamentos similares a raíces que pueden penetrar profundamente en los alimentos, incluso cuando no se observan cambios en la superficie. Algunos tipos de moho también pueden producir sustancias tóxicas y coexistir con bacterias invisibles.

Las recomendaciones varían según el tipo de alimento:

Panificados: deben descartarse por completo.

Frutas y verduras blandas: deben descartarse por completo.

Quesos blandos, yogures y mermeladas: no se recomienda retirar únicamente la parte afectada y consumir el resto debido al riesgo de contaminación interna.

Quesos duros y vegetales firmes: se puede retirar al menos 2,5 centímetros alrededor y por debajo de la zona afectada, sin que el cuchillo entre en contacto con el moho.

El moho es un tipo de hongo microscópico que crece sobre materia de origen vegetal o animal. Se reproduce mediante esporas que pueden transportarse por el aire, el agua o los insectos y depositarse sobre distintos alimentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tan peligroso es?

El USDA advierte que algunos tipos de moho pueden provocar reacciones alérgicas y problemas respiratorios, mientras que ciertas especies también producen micotoxinas que pueden causar enfermedades.

De todas formas, hay algunos que se utilizan de forma controlada en la elaboración de quesos como el roquefort, el brie y el camembert.

¿Cómo se puede minimizar el crecimiento de moho?

El USDA señala que la higiene y el almacenamiento adecuado son fundamentales para reducir la proliferación de moho, debido a que sus esporas pueden acumularse en heladeras, utensilios y superficies de la cocina.

Las principales recomendaciones son:

Limpiar la heladera periódicamente.

Mantener limpios los utensilios de limpieza.

Proteger los alimentos y almacenarlos adecuadamente.

Refrigerar los productos perecederos.

Consumir las sobras a tiempo.

Controlar la humedad del hogar.

Precauciones a tener en cuenta si se encuentra moho

En primer lugar, el USDA recomienda no oler directamente los alimentos con moho, ya que esto podría provocar problemas respiratorios.

Además, es importante desechar los productos afectados de manera adecuada y limpiar posteriormente el lugar donde estaban almacenados. También se recomienda revisar los alimentos cercanos, ya que podrían haber sido contaminados.