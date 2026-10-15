Señal de tránsito W6-5a en la carretera de Estados Unidos

Las señales de tránsito de Estados Unidos tienen formas y colores que permiten advertir a los conductores sobre las condiciones de una carretera. Algunas incluyen flechas que, a simple vista, pueden parecer confusas, pero representan información importante para quienes circulan por esas vías.

Una de ellas es la señal amarilla, con dos flechas negras hacia arriba y una hacia abajo, llamada W6-5a que forma parte de la señalización oficial que advierte sobre carreteras de tres carriles con circulación en ambos sentidos.

La Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA) explica en su manual de dispositivos de control del tránsito cuándo pueden utilizarse estas señales y qué configuración vial representan, ya que conocer su significado puede ayudar a interpretar mejor la distribución de los carriles al conducir.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con dos flechas negras hacia arriba y una hacia abajo?

La señal amarilla con dos flechas negras hacia arriba y una hacia abajo significa que hay una carretera de tres carriles en la que el tránsito circula en ambos sentidos. La Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA) contempla este tipo de señalización en la sección 2C.52 del Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento que establece criterios para las señales de tránsito del país.

Según el manual, las señales W6-5 y W6-5a pueden instalarse en carreteras de tres carriles donde dos se destinan a la circulación en una dirección y el restante al tránsito en sentido contrario.

Su significado está detallado en el manual oficial de tránsito de Estados Unidos. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué diferencia hay entre las señales W6-5 y W6-5a?

La diferencia entre estas dos señales de tránsito está en la disposición de las flechas, que representa cómo se distribuye la circulación en una carretera de tres carriles. En este sentido, la FHWA incluye ambas en la sección 2C.52 del MUTCD.

W6-5 : representa una distribución de dos carriles para un sentido y uno en el sentido contrario.

W6-5a: también advierte sobre una carretera de tres carriles con circulación en ambos sentidos, pero utiliza una disposición de flechas diferente para representar también advierte sobre una carretera de tres carriles con circulación en ambos sentidos, pero utiliza una disposición de flechas diferente para representar la configuración vial

¿Qué otras señales amarillas advierten sobre cambios en la carretera?

Entre las señales de advertencia que contempla la FHWA se encuentra la W6-3, que utiliza flechas negras para indicar la circulación en ambos sentidos. Según el MUTCD, dicha señal se recomienda para advertir sobre la transición de una carretera dividida de varios carriles a otra de dos carriles con tránsito en ambas direcciones.

Otra señal es la W6-2, que advierte la terminación de un tramo de la carretera físicamente dividido y que más adelante habrá circulación en ambos sentidos. De acuerdo con el manual oficial, su función es alertar a los conductores antes de que finalice esa separación entre los flujos de tránsito.