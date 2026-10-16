En Estados Unidos es obligatorio presentar un documento aceptado por TSA para poder abordar vuelos nacionales.

Al volar dentro de Estados Unidos, las autoridades exigen como requisito obligatorio que se presente una identificación aceptable en todos los controles, medida que se alinea con la entrada en vigor el año pasado de la Ley Real ID a nivel federal.

La regulación establece que las únicas licencias de conducir aceptadas para el abordaje a la aeronave son aquellas que tienen el sello oficial Real ID. No obstante, existen otras identificaciones que pueden mostrarse y que serán aceptadas en California, Florida, Texas, Nueva York o cualquier otro estado del país , una de ellas es el pasaporte americano en todos sus formatos.

Todos los estados permiten volar dentro de Estados Unidos mostrando el pasaporte

De acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado y con la Administración de Seguridad en el Transporte tanto la libreta pasaporte como la tarjeta pasaporte son alternativas válidas y aceptadas a la Real ID para volar dentro del país.

Es importante considerar que TSA las considerará válidas incluso con hasta dos años de vencimiento, al igual que cualquiera de los documentos oficiales en la lista difundida por las autoridades, que también incluye:

Permiso de conducir Mejorado (EDL) o Tarjeta de Identificación Mejorada (EID)

Licencias de conducir móviles (mDL) -las aprobadas para uso interno-

Tarjetas de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente

Carta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal o comunidad indígena reconocida por el Gobierno de Estados Unidos

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte extranjero

Permiso de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajadores del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (l-766)

Credencial de Marino Mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Además se aceptan:

Apple Digital ID

Clear ID

Google ID pass

El pasaporte americano puede mostrarse tanto en formato libreta como tarjeta a las autoridades de TSA como identificación válida para abordar vuelos nacionales. KieferPix

Qué pasaportes pueden ser problemáticos para viajar

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, cuando el pasaporte de un viajero se encuentra severamente dañado, puede ser rechazado para realizar cualquier viaje.

Esto es sólo si el documento presenta laceraciones o manchas considerables, no si evidencia daños normales de uso, como páginas abanicadas.

Cuando un pasaporte se encuentra severamente dañado, no es elegible para el proceso de renovación, sino que debe tramitarse desde cero presentando el Formulario DS-11.