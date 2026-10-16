La experiencia de su esposa con el cáncer de mama lo motivó a llevar su resistencia física al límite.

A los 45 años, Brian Reyelt consiguió una hazaña que combinó resistencia física y solidaridad al completar 11,988 burpees en 24 horas y recaudó más de US$22,000 para la investigación del cáncer de mama. El entrenador personal de Georgia, Estados Unidos, logró la marca en noviembre de 2023 y fue reconocido por Guinness Word Records.

Detrás del desafío había una razón principal, su esposa había sobrevivido al cáncer de mama. Con el objetivo de contribuir a la investigación de la enfermedad, Reyelt convirtió una prueba extrema de resistencia en una campaña solidaria destinadas al Dana-Farber Cancer Institute, en Boston.

¿Cómo logró Brian Reyelt hacer 11,988 burpees en 24 horas y romper un récord mundial?

Brian Reyelt, un entrenador personal de Georgia, EE.UU, completó 11,988 burpees en 24 horas entre el 11 y el 12 de noviembre de 2023, en Roswell. Según Guinness World Records, tenía 45 años cuando consiguió la marca que superó el récord masculino anterior de 10,856 repeticiones, establecido por Joe Reverdes en 2022.

El desafío exigió una estrategia para administrar el esfuerzo durante toda la jornada ya que Reyelt comenzó con un ritmo de unas 750 repeticiones por hora durante las primeras cuatro horas y después redujo la velocidad para reservar tiempo de descanso. Se tomaba pauses de 10 minutos por hora y mantuvo un ritmo relativamente constante hasta la hora 16, cuando el agotamiento lo obligó a disminuir las repeticiones por serie e incorporar descansos más breves. En promedio, realizó casi 500 burpees por hora.

La exigencia física tuvo consecuencias ya que dos días después del intento, Reyelt fue hospitalizado durante cinco días por una infección estafilocócica que se originó en una herida en un nudillo. El entrenador explicó a Guinness que hacía los burpees apoyándose sobre los puños debido a una lesión en las muñecas.

El entrenador completó el desafío en noviembre de 2023. Guinness World Records

¿Por qué hizo el desafío para recaudar más de US$22,000 para investigar el cáncer de mama?

Detrás del récord había una motivación personal, homenajear a su esposa, sobreviviente de cáncer de mama. Reyelt decidió vincular su desafío físico con una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad en la Dana-Farber Cancer Institute, un centro especializado en investigación y tratamiento del cáncer en Boston, Massachusetts.

La iniciativa consiguió reunir más de US$22,000, según la publicación de Guinness Word Records del 19 de marzo de 2024. Además de buscar una marca mundial, Reyelt quería demostrar que era posible superar los límites que una persona cree tener y generar conciencia sobre una enfermedad que había afectado de cerca a su familia.