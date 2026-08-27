Presentar un pasaporte emitido hace más de 15 años ya no alcanza para completar un viaje internacional en Los Ángeles, Dallas, Houston o Fort Lauderdale. Las autoridades migratorias de Estados Unidos confirmaron que ese documento queda inhabilitado tanto para salir como para reingresar al país por esos aeropuertos.

La medida se desprende de la vigencia estándar que el Departamento de Estado fija para el pasaporte de un adulto: diez años. Pasado ese plazo el documento pierde validez y cuando la antigüedad supera los 15 años desde su emisión, tampoco puede tramitarse mediante el sistema de renovación por correo.

¿Por qué un pasaporte de más de 15 años queda fuera de circulación?

Ningún pasaporte vencido habilita el cruce de frontera, sin importar cuál sea el aeropuerto de salida o de llegada. Tanto las aerolíneas como el personal migratorio revisan la vigencia del documento antes de autorizar el embarque y uno con más de 15 años de emisión no supera ese control.

A esto se suma otra exigencia federal: el pasaporte debe conservar al menos seis meses de vigencia restante para poder ingresar a numerosos países. Por eso conviene chequear con anticipación tanto la fecha de emisión como la de vencimiento.

¿Quiénes conservan la opción de renovar por correo?

El trámite simplificado por correo no está disponible para todos los pasaportes vencidos . Solo pueden acceder a esa vía quienes cumplen con estas condiciones:

Pasaporte emitido hace menos de 15 años

Documento intacto, sin roturas ni daños más allá del desgaste normal

Emitido cuando el titular ya tenía 16 años cumplidos

Nombre actual coincidente, o respaldo legal si hubo un cambio de nombre

Sin denuncias previas de pérdida o robo

El pasaporte debe conservar al menos seis meses de vigencia restante para poder ingresar a numerosos países. Shutterstock

¿Qué deben hacer quienes tienen un pasaporte antiguo?

Quienes superen los 15 años desde la emisión del documento deben iniciar el trámite en persona, ya que quedan fuera de la renovación por correo. El proceso se maneja como si fuera una solicitud de pasaporte por primera vez, y no puede resolverse a través de internet.

El pasaporte nuevo tiene un costo de u$s 130 para el formato libro y u$s 30 para la tarjeta. El trámite regular demora entre 4 y 6 semanas, aunque quienes viajen pronto pueden sumar u$s 60 para acceder al servicio acelerado.