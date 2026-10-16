El detergente de platos debe utilizarse sin diluir para remover manchas de desodorante.

El detergente para platos puede tener más usos en el hogar que el convencional y conocido por todos, posicionándose además como un aliado al momento de resolver un problema textil frecuente: ayuda a eliminar las manchas de desodorante que quedan en las prendas.

En ese sentido, la extensión de la Universidad de Georgia brinda consejos sobre cómo usarlo correctamente para aprovechar sus beneficios.

Eliminar manchas de desodorante usando detergente para platos: cómo se usa

La universidad plantea dos maneras diferentes de utilizar el detergente para platos para eliminar este tipo de manchas.

La primera consiste en colocarlo sobre la mancha y frotar sin diluir, para luego lavar como de costumbre. En caso de que la zona percutida no haya mejorado, el consejo es utilizar lavandina, blanqueador de perborato de sodio o agua oxigenada.

Otra forma de aprovechar este elemento presente en los hogares es aplicar el limpiador comercial preferido en el reverso de la mancha del textil y frotar con detergente para platos sin diluir, proceso que deberá repetirse hasta que la mancha desaparezca.

El detergente para platos puede usarse para remover este tipo de manchas. Shutterstock

Otros consejos para quienes quieran eliminar las manchas de desodorante de la ropa

Además del truco para remover la mancha, la institución aconseja:

Leer siempre la etiqueta de cuidado antes de probar cualquier método para remover manchas.

Testear siempre previamente los productos de limpieza que se utilizan en una zona poco visible para ver cómo reacciona con el color de la prenda.

Almacenar los productos de limpieza de acuerdo con lo recomendado.

Mantener siempre una ventilación adecuada.

El error que nunca hay que cometer con las prendas que tienen manchas de desodorante

“Nunca planches ni apliques calor a un material con mancha de desodorante. La combinación de interacción química y térmica arruinará la mayoría de las telas”, advierte la institución.