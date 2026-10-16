El Departamento de Estado de EE.UU. explica en su sitio web oficial cuáles son las obligaciones que todos los estadounidenses deben cumplir con su Social Security Number al momento de tramitar el pasaporte americano.
Cuando la normativa no se cumple, el solicitante no sólo se arriesga a que el trámite sea demorado o cancelado, sino que también podría enfrentar una multa de 500 dólares.
Lo que todos los estadounidenses con SSN deben hacer al tramitar el pasaporte
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la ley federal exige a todos los solicitantes que dispongan de un SSN proporcionarlo de manera obligatorio al momento de realizar el trámite.
En caso de no contar con este dato, la instrucción oficial es presentar una declaración firmada y fechada que incluya la siguiente afirmación:
“Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, que lo siguiente es verdadero y correcto: Yo (o mi hijo) nunca he recibido un número de Seguro Social de la Administración del Seguro Social”.
Qué sucede si no se presenta el SSN cuando se debe
Cuando la información no se proporciona de forma adecuada, las autoridades pueden frenar el trámite de pasaporte, así como también negar la solicitud.
Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también puede aplicar una multa de 500 dólares como castigo por no cumplir con lo establecido.
Cómo tramitar el pasaporte americano por primera vez
Quienes tengan que realizar el procedimiento completo, deberán:
- Rellenar el Formulario DS-11 con todos los datos necesarios e imprimirlo
- Juntar pruebas de ciudadanía estadounidense, como certificado de nacimiento o certificado de naturalización (sólo pueden presentarse en papel)
- Proporcionar una identificación con foto, como una licencia de conducir
- Llevar fotocopias de prueba de ciudadanía y de la identificación con foto. También es necesario cumplir con los requisitos adicionales de solicitud, si aplica
- Proporcionar una fotografía aceptable
- Buscar un lugar para enviar la solicitud y pagar las tasas