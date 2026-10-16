Detallar el SSN -si se tiene uno- es esencial al momento de tramitar el pasaporte. Fuente: Shutterstock.

El Departamento de Estado de EE.UU. explica en su sitio web oficial cuáles son las obligaciones que todos los estadounidenses deben cumplir con su Social Security Number al momento de tramitar el pasaporte americano.

Cuando la normativa no se cumple, el solicitante no sólo se arriesga a que el trámite sea demorado o cancelado, sino que también podría enfrentar una multa de 500 dólares.

Lo que todos los estadounidenses con SSN deben hacer al tramitar el pasaporte

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la ley federal exige a todos los solicitantes que dispongan de un SSN proporcionarlo de manera obligatorio al momento de realizar el trámite.

En caso de no contar con este dato, la instrucción oficial es presentar una declaración firmada y fechada que incluya la siguiente afirmación:

“ Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, que lo siguiente es verdadero y correcto: Yo (o mi hijo) nunca he recibido un número de Seguro Social de la Administración del Seguro Social” .

El no proporcionar un SSN puede afectar el trámite del pasaporte y ponerlo en pausa. Fuente: Shutterstock.

Qué sucede si no se presenta el SSN cuando se debe

Cuando la información no se proporciona de forma adecuada, las autoridades pueden frenar el trámite de pasaporte, así como también negar la solicitud.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también puede aplicar una multa de 500 dólares como castigo por no cumplir con lo establecido.

Cómo tramitar el pasaporte americano por primera vez

Quienes tengan que realizar el procedimiento completo, deberán: