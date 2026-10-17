El limonero necesita cuidados específicos para crecer sano y producir frutos de buena calidad. Cuando sus hojas comienzan a ponerse amarillas, se arrugan o muestran signos de deterioro, es importante revisar el estado de la planta e identificar las posibles causas antes de aplicar cualquier tratamiento.

Desde la cuenta de Instagram “Planeta Jardín y Animales”, dedicada al cuidado de plantas y animales, compartieron una serie de recomendaciones para cuidar el limonero y prevenir la aparición de plagas.

Entre los consejos que compartió el creador de contenido se encuentran retirar las hojas dañadas, aplicar sulfato de hierro y revisar los brotes jóvenes para detectar posibles plagas.

¿Cómo prevenir las hojas amarillas y arrugadas del limonero?

En su video, la cuenta comparte tres recomendaciones principales para prevenir las hojas amarillas y arrugadas del limonero y mantener la plata en buenas condiciones:

Podar las hojas dañadas : retirar las partes amarillas, deterioradas o afectadas por plagas y desechar los restos lejos del limonero.

Aplicar sulfato de hierro : el creador de contenido propone hacerlo cada 60 días, con una cucharada sopera para una planta joven y el doble para una adulta. Sin embargo, la dosis y la frecuencia deben ajustarse a las necesidades de la planta y a las instrucciones del producto.

Observar las hojas y : recomienda una mezcla de un litro de agua, una cucharada de jabón potásico, jabón blanco rallado y un “chorrito de alcohol”, con aplicaciones semanales, especialmente en lo brotes jóvenes. prevenir las plagas : recomienda una mezcla de un litro de agua, una cucharada de jabón potásico, jabón blanco rallado y un “chorrito de alcohol”, con aplicaciones semanales, especialmente en lo brotes jóvenes.

¿Cuál es la diferencia entre lima y limón?

La Universidad de California, a través de su programa de extensión agrícola, explica que una de las maneras de distinguir el limón de la lima es mediante la cáscara, es decir, los limones suelen tener la piel más gruesa, mientras que las limas presentan una más fina. Sin embargo, el color no es un indicativo definitivo, ya que algunas limas se vuelven amarillas al madurar.

También existen diferencias entre las variedades en cuanto al tamaño, el aroma y el sabor. Por eso, para identificar un árbol que todavía no tiene frutos maduros, pueden observarse otras características como la forma y el aroma de las hojas.

La Universidad de California señala que frotar suavemente la cáscara para liberar sus aceites aromáticos puede ayudar a distinguir un limón de una lima.