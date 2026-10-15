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Contar con un pasaporte americano en vigencia es un requisito fundamental para todos los estadounidenses que planean viajar al exterior. No obstante, este punto no siempre es suficiente, sino que deben consultarse los requisitos adicionales de cada destino.

Los diferentes países pueden exigir condiciones extra a la identificación internacional, como un número específico de páginas en blanco o plazos de validez futura que se deben cumplir. Por este motivo, es esencial que todos los viajeros consulten en función de su destino de viaje.

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La regla de pasaporte sobre la que Estados Unidos advierte y que todos los viajeros deben chequear

En el sitio web oficial de USA.gov, destinado a brindar información sobre pasaporte, se advierte sobre la importancia de verificar el tiempo de validez que exige cada país o aerolínea. “Podrían negarle la entrada, si su pasaporte vence en menos de 6 meses”, se indica.

Los requisitos exigidos por Emiratos Árabes a estadounidenses ejemplifican la norma: un pasaporte con al menos 6 meses de validez extra contando desde el momento en el que se llega al territorio.

Ciertas naciones pueden exigir 6 meses adicionales de validez al pasaporte americano.
Ciertas naciones pueden exigir 6 meses adicionales de validez al pasaporte americano.Shutterstock

Cómo consultar la validez que debe tener el pasaporte americano según cada destino

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene una página llamada Travel Advisories con una barra que permite buscar por nación.

En la sección inferior del sitio, los viajeros pueden colocar el país al que desean viajar y la página los redireccionará para que puedan conocer las exigencias que ese territorio tiene sobre pasaporte americano, restricciones de viaje y otros puntos clave relacionados con el traslado.

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De cuánto es la vigencia del pasaporte americano

En general, la validez de este documento será de:

  • 10 años para todos los mayores de 16.
  • 5 años para los menores de 16 y en este caso no se aplica para el trámite de renovación, sino que se debe solicitar un nuevo ejemplar desde cero.