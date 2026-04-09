Al momento de visitar Estados Unidos como turista, la visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales, pues a no ser que se cuente con una excepción para presentarlos, serán solicitados en los controles migratorios. No obstante, los ciudadanos mexicanos cuentan con un permiso alternativo que pueden utilizar para viajes cortos sin necesidad de presentar ningún otro papel adicional y que habilita a sus portadores a ingresar por motivos de turismo a la conocida como “zona fronteriza”. La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es una credencial laminada, de dimensiones similares a una tarjeta de crédito, que generalmente tiene una validez de hasta 10 años desde su emisión. La BCC puede utilizarse sin pasaporte para visitas por mar o tierra de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares: Cuando se presenta junto a un pasaporte, puede utilizarse para los mismos propósitos que la visa americana tipo B y es aceptada para viajar mediante cualquier medio de transporte. Para obtener este documento, es imperativo satisfacer tres requisitos fundamentales.