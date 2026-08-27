Buenas noticias para quienes necesitan gestionar su pasaporte estadounidense y no consiguen turno. El Departamento de Estado de Estados Unidos habilitó jornadas especiales entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto de 2026 en las que se puede tramitar el documento cumpliendo una sola condición.

Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte a todos los que cumplan un requisito

A diferencia del trámite habitual, que suele exigir agendar un turno con semanas de anticipación, estas jornadas especiales funcionan con una regla simple: basta con acercarse en persona a una de las sedes autorizadas durante el horario del evento, sin reservar cita. Se atiende por orden de llegada.

Se trata de las llamadas Ferias Especiales de Aceptación de Solicitudes, que las oficinas organizan para facilitar el acceso al trámite fuera del horario y los lugares habituales.

Están pensadas especialmente para quienes solicitan el pasaporte por primera vez, para menores de edad y para cualquier persona que deba presentar su solicitud en persona con el Formulario DS-11.

Estados Unidos habilitó jornadas especiales entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto de 2026 en las que se puede tramitar el documento cumpliendo una sola condición.

Dónde y a qué hora ir

Según la información oficial del Departamento de Estado, estas son las sedes habilitadas sin cita previa para esas fechas:

Jueves 27 de agosto — Miami, Florida: Miami-Dade College – Wolfson Campus (300 NE 2nd Ave), de 10:00 a 14:00.

Sábado 29 de agosto — Miami, Florida: Miami General Mail Facility (2200 NW 72nd Ave), de 8:00 a 15:00.

Sábado 29 de agosto — Clemson, Carolina del Sur: Clemson Post Office (519 College Ave), de 9:00 a 13:00.

Conviene llegar con tiempo, ya que la demanda en este tipo de eventos suele ser alta y la atención depende del flujo de gente.